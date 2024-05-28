В Красноярске оштрафовали микрофинансовую организацию за назойливость в отношении должника

Красноярец обратился с жалобой в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФССП по краю. Специалисты провели проверку и установили факт нарушения со стороны компании.

В результате ООО привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей, но в добровольный срок сумма не была выплачена, поэтому на компанию составили еще один протокол — по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере уже 100 тысяч рублей.

Отметим, за 4 месяца 2024 года в крае возбудили 65 дел об административных правонарушениях за нарушения прав при взыскании задолженности, в рамках которых взысканы штрафы на сумму более 9 млн рублей. В 43-х организациях, в том числе кредитных и коллекторских, судебными приставами объявлено предостережение.

Жителям края напоминают, что коллекторы могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух дней в неделю и восьми раз в месяц. Делать это можно в рабочие дни с 8 до 22 часов, а в выходные и праздники — с 9 до 20.