В Красноярске оштрафовали микрофинансовую организацию за назойливость в отношении должника

Коллекторы направляли заемщику сообщения, не соблюдая требования к содержанию и количеству, а также назойливо звонили, оказывая психологическое давление на мужчину.
Красноярец обратился с жалобой в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФССП по краю. Специалисты провели проверку и установили факт нарушения со стороны компании.
В результате ООО привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей, но в добровольный срок сумма не была выплачена, поэтому на компанию составили еще один протокол — по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере уже 100 тысяч рублей.
«В результате таких принудительных действий нарушители оставили в покое гражданина», — рассказали в Службе приставов.
Отметим, за 4 месяца 2024 года в крае возбудили 65 дел об административных правонарушениях за нарушения прав при взыскании задолженности, в рамках которых взысканы штрафы на сумму более 9 млн рублей. В 43-х организациях, в том числе кредитных и коллекторских, судебными приставами объявлено предостережение.
О случаях неправомерных действий финансовых организаций можно сообщить по телефону