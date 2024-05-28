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В Красноярске оштрафовали микрофинансовую организацию за назойливость в отношении должника

В Красноярске судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию на 100 тысяч рублей за незаконные действия при возврате просроченной задолженности.

Источник: Reuters

Коллекторы направляли заемщику сообщения, не соблюдая требования к содержанию и количеству, а также назойливо звонили, оказывая психологическое давление на мужчину.

Красноярец обратился с жалобой в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФССП по краю. Специалисты провели проверку и установили факт нарушения со стороны компании.

В результате ООО привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей, но в добровольный срок сумма не была выплачена, поэтому на компанию составили еще один протокол — по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере уже 100 тысяч рублей.

«В результате таких принудительных действий нарушители оставили в покое гражданина», — рассказали в Службе приставов.

Отметим, за 4 месяца 2024 года в крае возбудили 65 дел об административных правонарушениях за нарушения прав при взыскании задолженности, в рамках которых взысканы штрафы на сумму более 9 млн рублей. В 43-х организациях, в том числе кредитных и коллекторских, судебными приставами объявлено предостережение.

Жителям края напоминают, что коллекторы могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух дней в неделю и восьми раз в месяц. Делать это можно в рабочие дни с 8 до 22 часов, а в выходные и праздники — с 9 до 20.

О случаях неправомерных действий финансовых организаций можно сообщить по телефону +7 (391) 222−00−21, либо подать жалобу через раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте ГУФССП России по краю или лично, обратившись в территориальный отдел по месту жительства.