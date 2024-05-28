В Башкирии спасатели начнут штрафовать купающихся

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены внести изменения в кодекс Башкирии об административных нарушениях, дающие право спасателям составлять протоколы и налагать штрафы в размере от 2 тысяч рублей для граждан до 25 тысяч рублей для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.