Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасатели начнут штрафовать купающихся

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии намерены внести изменения в кодекс Башкирии об административных нарушениях, дающие право спасателям составлять протоколы и налагать штрафы в размере от 2 тысяч рублей для граждан до 25 тысяч рублей для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что такая мера необходима для безопасности граждан. Ежегодно в Башкирии во время купального сезона тонет более 100 человек.

«Сотрудники спасательных служб же могут вмешаться в ситуацию, уже когда ЧП произошло. Новый закон даст спасателям полномочия профилактировать правонарушения, принимать меры по недопущению трагедий и более эффективно обеспечивать безопасность отдыхающих на воде», — добавил спикер парламента.

На ближайшем заседании парламента законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях» планируется дополнить положением, дающим право составлять протоколы об административных правонарушениях спасателям республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований за нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных статьей 13.12.

штрафы
закон