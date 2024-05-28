В Башкирии спасатели начнут штрафовать купающихся

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что такая мера необходима для безопасности граждан. Ежегодно в Башкирии во время купального сезона тонет более 100 человек.
«Сотрудники спасательных служб же могут вмешаться в ситуацию, уже когда ЧП произошло. Новый закон даст спасателям полномочия профилактировать правонарушения, принимать меры по недопущению трагедий и более эффективно обеспечивать безопасность отдыхающих на воде», — добавил спикер парламента.
На ближайшем заседании парламента законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях» планируется дополнить положением, дающим право составлять протоколы об административных правонарушениях спасателям республиканских профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований за нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных статьей 13.12.