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В Новосибирске начали высаживать цветы на городских клумбах

В этом году в узорах цветников можно будет разглядеть элементы Ордынской росписи.

Источник: Соцсети

Специалисты Горзеленхоза в Новосибирске начали высаживать цветы на городских клумбах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, во вторник, 28 мая инерарии, циннии и бархатцы высаживают в Театральном сквере на площади Ленина, в сквере Гагарина в Ленинском районе и на улице Кирова.

Всего сотрудникам учреждения предстоит разбить цветники общей площадью почти 12 тыс. кв.м. и высадить более полумиллиона цветов.

Как сообщается, этим летом узоры цветников будут содержать элекмнты Ордынской росписи, которая стала официальным брендом Новосибирской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Дополнительно разобьют цветники сотрудники Дирекции городских парков и районных администраций», — уточнили в пресс-центре мэрии.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на Вокзальной магистрали в Новосибирске завершено обустройство липовой аллеи.
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экология