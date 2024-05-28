Специалисты Горзеленхоза в Новосибирске начали высаживать цветы на городских клумбах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, во вторник, 28 мая инерарии, циннии и бархатцы высаживают в Театральном сквере на площади Ленина, в сквере Гагарина в Ленинском районе и на улице Кирова.
Всего сотрудникам учреждения предстоит разбить цветники общей площадью почти 12 тыс. кв.м. и высадить более полумиллиона цветов.
Как сообщается, этим летом узоры цветников будут содержать элекмнты Ордынской росписи, которая стала официальным брендом Новосибирской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
«Дополнительно разобьют цветники сотрудники Дирекции городских парков и районных администраций», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на Вокзальной магистрали в Новосибирске завершено обустройство липовой аллеи.
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