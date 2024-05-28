В Перми впервые пройдет семейная диспансеризация

В эту субботу, 1 июня, впервые состоится семейная диспансеризация. Она пройдет с 9.00 до 16.00 в Поликлинике № 1 по адресу: ул. Ленина, 16. Об этом сообщает правительство Пермского края.
Первый этап диспансеризации может пройти каждый желающий. Он будет включать в себя: анализ крови, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, флюорографию, осмотр акушерки и мазок на онкоцитологию для женщин.
Для детей будет организована игровая комната: волонтеры подготовят мастер-классы, настольные развивающие игры, при хорошей погоде — проведут подвижные игры на свежем воздухе.
Записаться на диспансеризацию можно по телефону: 122, через портал государственных услуг, на сайте «К врачу», по телефону справочной поликлиники: 214−50−01.