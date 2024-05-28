Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми впервые пройдет семейная диспансеризация

Рассказываем, как записаться.

Источник: Комсомольская правда

В эту субботу, 1 июня, впервые состоится семейная диспансеризация. Она пройдет с 9.00 до 16.00 в Поликлинике № 1 по адресу: ул. Ленина, 16. Об этом сообщает правительство Пермского края.

Первый этап диспансеризации может пройти каждый желающий. Он будет включать в себя: анализ крови, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, флюорографию, осмотр акушерки и мазок на онкоцитологию для женщин.

Для детей будет организована игровая комната: волонтеры подготовят мастер-классы, настольные развивающие игры, при хорошей погоде — проведут подвижные игры на свежем воздухе.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону: 122, через портал государственных услуг, на сайте «К врачу», по телефону справочной поликлиники: 214−50−01.

здоровье