В Новосибирске около нового ЛДС хотят построить вертолетную площадку

Однако пока члены комиссии не смогли прийти к единому мнению. В качестве контраргументов прозвучало предположение, что новая вертолетная площадка может помешать движению машин пожарного депо, которое планируется построить рядом. Кроме того, строительство зоны для вертолетов возле парка «Арена», якобы, вызвало недовольство у жителей близлежащих жилых комплексов.