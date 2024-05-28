Лето в Самарской области начнется с 30-градусной жары и магнитной бури

Как сообщили синоптики Приволжского УГМС, под влиянием Скандинавского антициклона на начавшейся 27 мая 2024 года рабочей неделе жителей Самарской области ждет потепление. После ночных заморозков 28 мая температура воздуха начнет заметно расти, и к началу июня ночами будет уже плюс 12 — 17 градусов.
Днем 28 мая — плюс 19 — 24 градуса, 29 и 30 мая — плюс 24 — 29 градусов, 31 мая и 1 июня — плюс 25 — 30 градусов.
В лесах сохраняется высокая пожарная опасность.
Кроме того, к 1 июня наша планета окажется в секторе распространения вспышечных частиц и облаков солнечной плазмы — светило поворачивается к Земле активной областью, которая 10 — 12 мая 2024 года вызвала экстремальные магнитные бури и полярное сияние в средних широтах.
Если эта область проявит себя, то цеплять Землю новые взрывы начнут с первого дня лета, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
Тем временем 27 мая 2024 года на Солнце произошла новая вспышка высшего балла — X2.8. Ее влияние на Землю пока исключено, поскольку взрывной центр пока слишком далеко от линии светило-планета.