Лето в Самарской области начнется с 30-градусной жары и магнитной бури

Кроме того, к 1 июня наша планета окажется в секторе распространения вспышечных частиц и облаков солнечной плазмы — светило поворачивается к Земле активной областью, которая 10 — 12 мая 2024 года вызвала экстремальные магнитные бури и полярное сияние в средних широтах.