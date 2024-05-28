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Россиянам рассказали о массовых выплатах ко Дню защиты детей

С 1 июня меняются правила расчета единого пособия для семей с детьми.

Источник: AmurMedia

В России каждый год 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Четыре года назад к этому празднику семьям, в которых есть дети, выплатили по 10 тысяч рублей. После этого россияне ожидают повторения выплат каждый год. Но выплат до сих пор не было. Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, стоит ли ожидать их в 2024 году.

Он отметил, что не совсем ясно, почему россияне ожидают, что выплаты для семей с несовершеннолетними детьми должны повторяться. В 2020 году материальная помощь была логичной, ведь тогда россияне столкнулись с пандемией коронавируса. Многие родители лишились работы или были переведены на полставки.

Эксперт добавил, что сейчас предпосылок для выделения такой помощи нет. По его мнению, это правильно, ведь экономическая ситуация в России и мире сейчас совсем иная.

Напомним, что с 1 июня меняются правила выдачи единого пособия для семей с детьми. Пособие могут выплатить нуждающимся семьям, включая многодетных и малоимущих, чей уровень дохода не дотягивает до прожиточного минимума. Вот их и коснутся новшества, которые начнут действовать с 1 июня.

При начислении пособия будут изменены правила учета трех типов дохода семей, претендующих на единое пособие: деньги на счетах несовершеннолетних до 18 лет, алименты и выплаты за родительские звания.

«Говоря о новациях, прежде всего хочется отметить, что включение алиментов в расчет пособия — правильное решение. Некоторые же пытаются и алименты получить, и на пособии сидеть. Важно, чтобы алименты были зафиксированы не на словах и в личных СМС, а прописаны официально», — приводит комментарий эксперта «МК».

В данном случае экономист рассказал о выплатах, которые делаются каждый месяц.