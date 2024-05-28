Россиянам рассказали о массовых выплатах ко Дню защиты детей

В России каждый год 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Четыре года назад к этому празднику семьям, в которых есть дети, выплатили по 10 тысяч рублей. После этого россияне ожидают повторения выплат каждый год. Но выплат до сих пор не было. Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, стоит ли ожидать их в 2024 году.