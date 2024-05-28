В Омске сносят незаконно установленные нестационарные торговые точки

Убирают в принудительном порядке.
На заброшенном торговом киоске, который расположен по улице Белозерова, 8/1, с утра кипела работа: срезали листовое покрытие крыши, убирали решетки на окнах. В ближайшие пару дней эта некогда бойкая торговая точка, поставленная незаконно, будет полностью демонтирована. Жители рядом стоящих домов этому очень рады. Здание этого небольшого продуктового магазинчика стоит здесь достаточно давно, и его нерадивые хозяева попортили немало нервов местным жителям: то мусор выбрасывали где попало, в том числе и на территории дворов, то буйные посетители магазина сильно шумели. Кому только не жаловались на беспокойных соседей местные жители. В результате торговая точка закрылась и несколько месяцев стояла бесхозная, ветшая и портя своим видом микрорайон. И вот теперь городская администрация в принудительном порядке занимается выносом этого строения.
Действуют строго по закону
— Этот объект довольно долго здесь стоит, но уже больше года заброшен. Налицо признаки бесхозного имущества, — рассказал главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности Департамента контроля администрации г. Омска Вячеслав Сергеев. — К нам поступали жалобы, поэтому он был включен в план выноса. По информации округа, этот торговый павильон был поставлен без договора, то есть незаконно. Прежде чем приступить к его демонтажу, мы в соответствии с Постановлением № 95 «О порядке выноса движимого имущества в г. Омске» вывесили приказ на фасаде этого помещения, а также опубликовали приказ на сайте администрации г. Омска и по истечении срока, предусмотренного законом, приступили к работам по демонтажу. Данный объект будет демонтирован полностью вплоть до фундамента.
С момента выноса приказа до начала принудительного демонтажа проходит примерно 10 дней. Это тот период, который дается собственнику, чтобы он добровольно демонтировал объект. Если этого не происходит, то все демонтированное имущество, которое представляет ценность, вывозится на специальную площадку и там хранится. В дальнейшем собственник, конечно же, если он будет установлен, сможет забрать его, оплатив расходы по демонтажу, транспортные расходы и возместив денежные средства за использование земельного участка.
Большинство демонтируют добровольно
Как пояснили в мэрии, таких незаконно поставленных торговых точек, которые подлежат сносу, в городе достаточно много. Только в этом году на территории Омска в план выноса попало 462 объекта. В прошлом году таких объектов было чуть больше. На их демонтаж в бюджете города закладываются довольно большие средства. Большинство объектов предприниматели демонтируют добровольно. Так, только в этом году их своими силами владельцы незаконных торговых точке снесли 50 штук. А принудительно, силами мэрии — 13. В основном это небольшие киоски по 12−16 кв. м, но и такие большие, как на Белозерова, 8/1.
На заметку
В администрации города Омска пояснили: если предприниматель хочет разместить на муниципальной земле нестационарный торговый объект (НТО), необходимо обратиться в администрацию соответствующего округа.