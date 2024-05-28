В Омске сносят незаконно установленные нестационарные торговые точки

— Этот объект довольно долго здесь стоит, но уже больше года заброшен. Налицо признаки бесхозного имущества, — рассказал главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности Департамента контроля администрации г. Омска Вячеслав Сергеев. — К нам поступали жалобы, поэтому он был включен в план выноса. По информации округа, этот торговый павильон был поставлен без договора, то есть незаконно. Прежде чем приступить к его демонтажу, мы в соответствии с Постановлением № 95 «О порядке выноса движимого имущества в г. Омске» вывесили приказ на фасаде этого помещения, а также опубликовали приказ на сайте администрации г. Омска и по истечении срока, предусмотренного законом, приступили к работам по демонтажу. Данный объект будет демонтирован полностью вплоть до фундамента.