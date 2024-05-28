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На Кубани 28 мая воздух прогреется до 28 градусов

На Кубани 28 мая воздух прогреется до 28 градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 78% 753 мм рт. ст. +20°

Местами в регионе ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем в южной половине края в отдельных районах сильный дождь с градом.

Ветер восточной четверти 4−9 м/с с порывами до 12−14 м/с, в отдельных районах и при грозе порывы ветра достигнут 15−20 м/с.

В горах температура воздуха днем +13… +18 градусов.

На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность, утром и днем местами кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра до 12−14 м/с, воздух прогреется днем до +21… +26 градусов.

Ранее мы сообщали, что власти Крымска предупредили население о возникновении ЧС из-за непогоды.