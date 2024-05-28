УрФУ получит грант на воссоздание облика первых екатеринбуржцев

Средства на это исследование будут выделены в 2024—2026 годах. Историкам уже известно, что, в отличие от многих других провинций, в Екатеринбурге выращивали собственные кадры. Для этого были учреждены собственные немецкие и латинские школы, а также чертежная школа. Активно в город привлекали выпускников столичных учебных заведений, иностранцев, в числе которых было много поляков, саксонцев и шведов.