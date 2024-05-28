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УрФУ получит грант на воссоздание облика первых екатеринбуржцев

Научный коллектив УрФУ получит грант от Российского научного фонда на проведение работ по воссозданию облика первых жителей Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе вуза, специалисты намерены изучить быт, основываясь на данных археологических исследований и документов.

Средства на это исследование будут выделены в 2024—2026 годах. Историкам уже известно, что, в отличие от многих других провинций, в Екатеринбурге выращивали собственные кадры. Для этого были учреждены собственные немецкие и латинские школы, а также чертежная школа. Активно в город привлекали выпускников столичных учебных заведений, иностранцев, в числе которых было много поляков, саксонцев и шведов.

«За первые 10 лет существования через Екатеринбург приехало и уехало порядка 60 иностранцев мужского пола. Для нестоличного города тех времен с населением от 500 до 2 000 человек это очень много. Значительная часть из них работала в самом Екатеринбурге, другие распределялись по заводам Екатеринбургского ведомства», — поясняет руководитель проекта, заведующий лабораторией эдиционной археографии УрФУ Дмитрий Редин.

Специалистам, кроме того, предстоит ответить на сложные вопросы — как жили люди в первые годы основания Екатеринбурга, каким культурным ценностям и нормам они следовали, какие бытовые традиции соблюдали. Итогом огромной работы должна стать база данных населения Екатеринбурга. Вдобавок к этому ученые хотят увидеть лица первых жителей города. Это будет возможно благодаря наличию останков, найденных при реконструкции улиц Свердлова — Карла Либкнехта, где находилось одно из старейших кладбищ города.

археология