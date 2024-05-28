В Ялте расцвела ядовитая магнолия

В Ялте расцвел еще один сорт магнолии, который является ядовитым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Янина Павленко.
«У нас на старте цветения еще один сорт магнолии! Красавица суланжа с нежно-розовыми лепестками отцвела — настает черед белоснежной крупноцветковой», — отметила градоначальница.
По ее словам, этот сорт магнолии является растительным символом Ялты. Он широко распространен на Южном берегу Крыма. Обычно суланжа цветет в июне, но в 2024 году это случилось раньше.
«Любуемся, друзья, но со стороны — растение, напомню, ядовитое», — заключила Павленко.