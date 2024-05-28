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В Ялте расцвела ядовитая магнолия

Павленко: в Ялте начала цвести ядовитая магнолия.

Источник: Янина ПаVленко | Ялта

В Ялте расцвел еще один сорт магнолии, который является ядовитым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Янина Павленко.

«У нас на старте цветения еще один сорт магнолии! Красавица суланжа с нежно-розовыми лепестками отцвела — настает черед белоснежной крупноцветковой», — отметила градоначальница.

По ее словам, этот сорт магнолии является растительным символом Ялты. Он широко распространен на Южном берегу Крыма. Обычно суланжа цветет в июне, но в 2024 году это случилось раньше.

«Любуемся, друзья, но со стороны — растение, напомню, ядовитое», — заключила Павленко.

флора и фауна