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Красноярский магазин убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера

Магазин в Красноярском крае убрал из продажи детскую книгу Григория Остера «Вредные советы». Об этом рассказала владелица торговой точки Любовь Дерюшева, запись ее комментария есть у «Ъ». Предприниматель сообщила, что указанную книгу, которая была выпущена в 2022 году, она приобрела у алтайского поставщика в единственном экземпляре. По ее словам у проверяющих возникли вопросы к иллюстрациям, на которых якобы были изображены сцены с оружием, летящий в спину педагога нож. Кроме того, на книге не была указана возрастная категория. К Григорю Остеру, отметила Любовь Дерюшева, претензий не было.

Источник: Reuters

В интернете в понедельник, 27 мая, стал распространяться предположительно документ прокуратуры Каратузского района Красноярского края, датированный 14 мая. В нем указывается, что в «в магазине “Бриз” села Каратузское индивидуальным предпринимателем Дерюшевой Л. А организована продажа книги Г. Остера “Вредные советы” издательства АСТ, в которой изображены описание жестокости, и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения, унижающего человеческое достоинство, в форме несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствия».

Получить комментарий прокуратуры пока не удалось.

Григорий Остер — детский писатель, сценарист, драматург, лауреат Государственной премии РФ. Прославился книгой «Вредные советы», в которой в шутливой форме рассказывает о правила поведения для детей.

литература