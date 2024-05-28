Красноярский магазин убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера

Магазин в Красноярском крае убрал из продажи детскую книгу Григория Остера «Вредные советы». Об этом рассказала владелица торговой точки Любовь Дерюшева, запись ее комментария есть у «Ъ». Предприниматель сообщила, что указанную книгу, которая была выпущена в 2022 году, она приобрела у алтайского поставщика в единственном экземпляре. По ее словам у проверяющих возникли вопросы к иллюстрациям, на которых якобы были изображены сцены с оружием, летящий в спину педагога нож. Кроме того, на книге не была указана возрастная категория. К Григорю Остеру, отметила Любовь Дерюшева, претензий не было.