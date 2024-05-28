Красноярский магазин убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера

В интернете в понедельник, 27 мая, стал распространяться предположительно документ прокуратуры Каратузского района Красноярского края, датированный 14 мая. В нем указывается, что в «в магазине “Бриз” села Каратузское индивидуальным предпринимателем Дерюшевой Л. А организована продажа книги Г. Остера “Вредные советы” издательства АСТ, в которой изображены описание жестокости, и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения, унижающего человеческое достоинство, в форме несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствия».
Получить комментарий прокуратуры пока не удалось.
Григорий Остер — детский писатель, сценарист, драматург, лауреат Государственной премии РФ. Прославился книгой «Вредные советы», в которой в шутливой форме рассказывает о правила поведения для детей.