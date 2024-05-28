В Татарстане появится первая концертная зона на набережной Камы — эскизы

«У нас длинная живописная береговая линия Камы. И сама природа подсказала, каким именно должно быть благоустройство этой территории. Мы надеемся уже в этом году провести наш Международный фестиваль “Пастернаковские чтения” на новой площадке», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.