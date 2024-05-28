Необычная экскурсия в Беларуси: прогулка по подземелью XVII века (видео)

«Самое ценное здесь — атмосфера, в которую человек попадает, когда заходит в эту крипту. В самой старой части костела мы прикасаемся к истории людей, которые стояли у истоков основания этого храма. Это семья Ходкевичей, которые были меценатами этого места 400 лет назад, и монахов доминиканцев, основавших этот храм. В этом месте находятся их останки. Также в крипте можно увидеть небольшую, но очень интересную экспозицию старых вещей, принадлежавших костелу», — рассказал настоятель храма.