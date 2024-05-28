Необычная экскурсия в Беларуси: прогулка по подземелью XVII века (видео)

Крипта — это подземное помещение в костеле с толстыми стенами и сводчатыми потолками, которое использовалось как усыпальница. Они есть во многих храмах, но для туристов до недавнего времени была открыта только одна — в Несвижском костеле.
Новогрудский храм стал вторым в Беларуси, где подземная часть открыта для туристов. Крипта находится в костеле святого архангела Михаила, ее открыли в конце апреля. Событие приурочили к 400-летнему юбилею храма, который отметят осенью.
Открытые для туристов старинные подземелья по площади занимают примерно треть от общей площади всего храма. Чтобы их открыть, ушло три года. Выносили мусор, чистили и укрепляли древний кирпич.
Крипту можно условно разделить на две части. Дальняя — расположенная ближе к алтарю была построена в начале XVII века вместе с часовней, этим стенам — более 400 лет. Часть крипты, расположенная ближе к входу, была построена примерно на 70−80 лет позже.
«Самое ценное здесь — атмосфера, в которую человек попадает, когда заходит в эту крипту. В самой старой части костела мы прикасаемся к истории людей, которые стояли у истоков основания этого храма. Это семья Ходкевичей, которые были меценатами этого места 400 лет назад, и монахов доминиканцев, основавших этот храм. В этом месте находятся их останки. Также в крипте можно увидеть небольшую, но очень интересную экспозицию старых вещей, принадлежавших костелу», — рассказал настоятель храма.
Меньше чем за месяц в подземельях новогрудского храма побывало около тысячи человек — это групповые и индивидуальные туристы. Кто-то включает крипту в городские экскурсионные маршруты, а кто-то специально приезжает, чтобы погулять по древним подвалам. Здесь были гости из Беларуси, России, Китая, Грузии. География только расширяется. Вход бесплатный, желательно в благодарность оставить пожертвование на дальнейшие реставрационные работы в крипте.