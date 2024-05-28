Около 1,2 тыс. пар в Москве заключат брак на летних выездных площадках

«В красивую дату, 24 мая 2024 года, запустился сезон свадеб на открытых локациях проекта “Новые адреса счастья”. Торжественные церемонии бракосочетания прошли на Московской канатной дороге, речном трамвайчике “Рэдиссон Ройал”, колесе обозрения “Солнце Москвы”, в парке-отеле “Даниловский”, ресторане “Карлсон”, на кромке поля стадиона “Спартак”. В летний сезон открытые места для регистрации брака пользуются особой популярностью. Для регистрации брака с мая по сентябрь их выбрали уже около 1,2 тыс. пар. Среди пар, которые поженятся на летних локациях, треть готовятся к торжеству в парке-отеле “Даниловский”, — приводит пресс-служба слова начальника управления Светланы Уханевой.