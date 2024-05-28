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Около 1,2 тыс. пар в Москве заключат брак на летних выездных площадках

Брак на летних выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» планируют заключить около 1,2 тыс. пар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба управления ЗАГС столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«В красивую дату, 24 мая 2024 года, запустился сезон свадеб на открытых локациях проекта “Новые адреса счастья”. Торжественные церемонии бракосочетания прошли на Московской канатной дороге, речном трамвайчике “Рэдиссон Ройал”, колесе обозрения “Солнце Москвы”, в парке-отеле “Даниловский”, ресторане “Карлсон”, на кромке поля стадиона “Спартак”. В летний сезон открытые места для регистрации брака пользуются особой популярностью. Для регистрации брака с мая по сентябрь их выбрали уже около 1,2 тыс. пар. Среди пар, которые поженятся на летних локациях, треть готовятся к торжеству в парке-отеле “Даниловский”, — приводит пресс-служба слова начальника управления Светланы Уханевой.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал госуслуг, официальный сайт мэра Москвы mos.ru, а также в самих дворцах бракосочетания.