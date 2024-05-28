Новые крытые велопарковки установят у трех станций метро в Петербурге

Сразу три станции подземки летом обзаведутся крытыми современными велопарковками. Их установят возле «Чкаловской», «Спортивной» и «Зенита». Администрация Петроградского района уже заключила контракт на работы, его крайний срок 1 сентября.
— Однако мы прорабатываем возможность установки раньше сроков, чтобы велолюбители смогли пользоваться парковками летом, — отметил глава района Владимир Омельницкий.
Три стенки, козырек и семь поручней для крепления двухколесных лошадок — вот и вся конструкция. Ее выполнят из стального профиля, платформу соберут из деревянных террасных досок, а заднюю стенку — из бакелитовой фанеры. Боковинки украсят контуром велосипеда, чтобы никто не промахнулся и не проехал мимо.
Три новые парковки в Петроградском районе — это не функциональное украшение, а необходимость. Улицы Петроградки опутаны 23,6 км веломаршрутов, они охватили набережную реки Карповки, Крестовский остров, Песочную, Петровскую и Аптекарскую набережные, Кронверкский проспект, улицу Академика Павлова.
Две фиолетовые и одна зеленая станции были выбраны народом — парковки возле них решили ставить по результатам проекта «Твой бюджет». Похожая инициатива вышла в число победителей пару лет назад. Петербуржец Алексей Гуляев предложил установить велопарковки у пяти станций метро по всему Калининскому району. Что и было сделано районными властями.
Так что какие станции станут следующими на очередь, пока не узнать. В комблаге SPB.KP.RU уточнили, что запрос на новые велопарковки сформирует районная администрация, на долю которой выпадет много пожеланий горожан.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Петербургские велосипедисты инфраструктурным обновлениям рады, но сетуют, что их все же маловато.
— Запланированное количество мест для парковки не соответствует растущему спросу, — отмечают владельцы двухколесного транспорта.
По наблюдениям велосипедистов, их единомышленники продолжают «пристегивать» велосипеды прямо возле метро — к пандусам или перилам. Одними движет привычка, а другими — нехватка мест на велопарковке. Метро на пути двухколесников — важный пересадочный пункт. В велосообществе заметили, что сотрудники метрополитена стали вешать на неправильно припаркованный транспорт объявления с предупреждением. Пристегнутый к перилам у станции велосипед — это уже бесхозный предмет, который нужно удалить. Сейчас владельцам дают одну попытку исправиться, в прошлые же годы велосипеды и самокаты срезали без предупреждения.
Парой лет ранее такие велопарковки появились у всех станций метро в Калининском районе. Фото: пресс-служба Смольного.
КОНКРЕТНО.
Велосипедная сеть в Петербурге потихоньку разрастается: Красногвардейскому и Приморскому районам пообещали две велодорожки общей длиной 4 километра. Участок в 1,4 км проложат от проспекта Косыгина до Заневского, участок в 2,6 км — через Глухарскую, Планерную и Яхтенную улицы. Они продолжат уже существующие в этих районах веломаршруты. Обе дорожки планируют обустроить до 30 августа.
ЦИФРА.
44 веломаршрута протяженностью 150,3 км обустроено сегодня в Петербург.
9 км новых велодорожек планируется проложить в 2024 году.