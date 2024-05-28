Новые крытые велопарковки установят у трех станций метро в Петербурге

По наблюдениям велосипедистов, их единомышленники продолжают «пристегивать» велосипеды прямо возле метро — к пандусам или перилам. Одними движет привычка, а другими — нехватка мест на велопарковке. Метро на пути двухколесников — важный пересадочный пункт. В велосообществе заметили, что сотрудники метрополитена стали вешать на неправильно припаркованный транспорт объявления с предупреждением. Пристегнутый к перилам у станции велосипед — это уже бесхозный предмет, который нужно удалить. Сейчас владельцам дают одну попытку исправиться, в прошлые же годы велосипеды и самокаты срезали без предупреждения.