В Нижнем Новгороде не нашлось гостиниц для футболистов «Арсенала»

«За такой короткий период нереально было приобрести их (билеты) на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На 10 можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах», — Александр Сторожук, главный тренер «оружейников».