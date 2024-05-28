В Нижнем Новгороде не нашлось гостиниц для футболистов «Арсенала»

Весь номерной фонд городских гостиниц оказался забронирован туристами.
Еще одной проблемой для команды стала логистика — добираться до Нижнего команда будет на двух автобусах, а это около 10 часов в дороге. Причина та же — все билеты раскуплены. Об этом рассказывает главный тренер гостей Александр Сторожук.
«За такой короткий период нереально было приобрести их (билеты) на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На 10 можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах», — Александр Сторожук, главный тренер «оружейников».
Также не приедут в Нижний Новгород и некоторые игроки: Ткачев, Бахар, Нижегородов, Карамарко, Быковский и Зуев не примут участие в матче из-за травм. Напомним, что первый матч пройдет в Нижнем Новгороде уже завтра.
Добавим, что с такой же проблемой столкнулось и нижегородское мини-футбольное «Торпедо», которое сейчас проводит серию матчей за 5−8 места в Суперлиге. Жеребьевка малых финалов состоялась 21 мая по завершению последней игры. Нижегородцам предстояло отправится в Екатеринбург уже 24 мая и билетов на один рейс для всей команды не оказалось. Поэтому «Торпедо» отправилось двумя группами.