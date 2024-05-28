Марину Цветаеву привлек к «обормотству»: какими проделками прославился в Коктебеле Волошин

28 мая исполняется 147 лет со дня рождения хозяина Дома поэта в Коктебеле Максимилиана Волошина, который слыл поэтом, художественным критиком, искусствоведом и художником, хотя широкой публике его творения неизвестны.
Волошин на века прославился удивительным даром создавать друзьям такую необычную атмосферу, что они, после отдыха в Коктебеле начинали радовать мир бессмертными шедеврами. Гостили у него Михаил Булгаков, Марина Цветаева, Алексей Толстой, Владимир Набоков, Осип Мандельштам, Анна Ахматова…
В КОКТЕБЕЛЕ ИЗБАВЛЯЛИ ОТ ЛИШНЕЙ ОДЕЖДЫ.
Максимилиан Волошин у своего дома в Коктебеле с гостями, среди которых Марина Цветаева. Фото предоставлено музеем-заповедником «Киммерия Волошина».
Прибывшие на отдых к Волошину автоматически вливались в «Орден обормотов», то есть придерживались определенного образа жизни и общения, где главное место занимали шутки, маскарады и розыгрыши.
— Большую часть гостей Волошина составляла молодежь, только завоевывавшая «имена» и изливавшая свою энергию в остроумии, литературных спорах, стихотворных состязаниях, шуточных мистификациях, — рассказали КП-Крым в доме-музее Максимилиана Волошина в Коктебеле.
Негласный кодекс «Ордена обормотов» гласил, что одежда должна быть предельно простая и удобная, в отличие от костюмов «буржуазного типа».
Обитатели волошинской дачи на время отдыха отказывались носить принятые в те времена «приличные» одежды и откровенно издевались над отдыхающими, ходившими на пляж или в горы в жутко неудобных нарядах: дамы мучили себя модными туфельками и длинными платьями, мужчины щеголяли в галстуках и наглаженных брюках.
Сам Волошин форсил в оранжевом хитоне — этаком сарафане, смущая голыми волосатыми ногами сельчанок и вызывая подозрения в отсутствии нижнего белья. Не обременяли себя лишней одеждой и его гости.
ДОИЛИ ДЕЛЬФИНА И ТАНЦЕВАЛИ НА КРЫШЕ.
— Обормотство — это стремление внести в будничную жизнь игру, фантазию, безудержный юмор. Розыгрыши, мистификации, стимулируемые неугомонным хозяином, служили испытанием, через которое пропускались новички, были эффективным средством от снобизма и «здравого рассудка» обывателей, — отмечают эксперты.
Совсем еще юная 18-летняя Марина Цветаева приняла участие в одном из самых знаменитых «обормотских» розыгрышей, жертвой которого стал назойливый француз, приехавший в Дом поэта без приглашения.
— Между другими придумками был дельфин, который якобы специально приплывал на пляж, чтобы его «доили», — такие воспоминания оставили очевидцы проделок «обормотов».
Обитатели дачи Волошина превратились в одну сумасшедшую семейку, которая без устали дурачилась. Один только ежевечерний «танец бабочки» на крыше дома в исполнении Волошина, а он весил больше сотни килограммов, чего стоил!
В скорости француз решил, что попал в сумасшедший дом, не выдержал и вернулся в Париж.
— Но гости не только активно отдыхали. Они здесь много и серьезно работали. Режим дня также задавал хозяин дачи, — отметили в доме-музее.
ВОЛОШИН — ОТЕЦ НУДИЗМА?
В Крыму прочно укоренилось мнение, что именно Волошин стоял во главе нудистов, и что именно с его легкой руки в Коктебеле появился пляж для любителей загара без пятен. В доме-музее поэта напрочь отвергают такое утверждение:
— Информация о том, что М. А. Волошин стал основоположником нудизма в Коктебеле и в Крыму, не отвечает действительности.
Хотя никто не отрицает, что он любил купаться голым, но в те времена в Коктебельском заливе было полно малолюдных мест, где, не привлекая внимания достопочтенных граждан, можно было запросто поплавать и позагорать голышом.
КСТАТИ.
Туристы, приехавшие в Коктебель, верят, что Максимилиан Волошин может выполнить любое их желание.
Надо только прийти к нему на могилу и принести с собой камень, на котором написана мечта, и все обязательно сбудется.