Марину Цветаеву привлек к «обормотству»: какими проделками прославился в Коктебеле Волошин

Обитатели волошинской дачи на время отдыха отказывались носить принятые в те времена «приличные» одежды и откровенно издевались над отдыхающими, ходившими на пляж или в горы в жутко неудобных нарядах: дамы мучили себя модными туфельками и длинными платьями, мужчины щеголяли в галстуках и наглаженных брюках.