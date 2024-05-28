В Ленобласти отремонтируют трассу до Коробицыно

Дорожники уложат более восьми километров нового асфальта, укрепят обочины, установят новые знаки и обновят разметку.
Планируется, что далее будут отремонтированы еще два участка — через Борисово до Мичуринского.
В Приозерском районе Ленобласти на этой неделе начнется ремонт трассы на Коробицыно от Новоприозерского шоссе, сообщили в пресс-службе дорожного комитета региона.
Дорожники уложат более восьми километров нового асфальта, укрепят обочины, установят новые знаки и обновят разметку.
Планируется, что далее будут отремонтированы еще два участка — через Борисово до Мичуринского.