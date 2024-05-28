Узбекистанцев начнут активнее обучать юридической грамотности и учить пользоваться электронными госуслугами

Это предусмотрено новым указом президента.
В рамках этого дня жителей будут обучать находить правовое решение имеющихся проблем, консультировать по наиболее актуальным вопросам, в частности, по предоставлению льгот и материальной помощи, назначению пособий, обеспечению временной работой, получению социальной помощи.
Также махаллинцев будут учить пользоваться наиболее востребованными в повседневной жизни госуслугами через Единый портал интерактивных государственных услуг и другие электронные ресурсы.
В рамках проекта «Юрист махалли» в махаллинских сходах граждан организуют бесплатные краткосрочные курсы, направленные на повышение правовой грамотности и навыков председателей органов самоуправления.
Напомним, что Минюст в сотрудничестве с ННО «Мадад» организует юридические консультации для граждан в центрах госуслуг по всей республике.