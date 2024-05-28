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Узбекистанцев начнут активнее обучать юридической грамотности и учить пользоваться электронными госуслугами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 июня 2024 года Министерство юстиции займется активной работой с населением Узбекистана. В частности, каждая среда недели в махаллях будет «Днем правовой пропаганды», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено новым указом президента.

В рамках этого дня жителей будут обучать находить правовое решение имеющихся проблем, консультировать по наиболее актуальным вопросам, в частности, по предоставлению льгот и материальной помощи, назначению пособий, обеспечению временной работой, получению социальной помощи.

Также махаллинцев будут учить пользоваться наиболее востребованными в повседневной жизни госуслугами через Единый портал интерактивных государственных услуг и другие электронные ресурсы.

В рамках проекта «Юрист махалли» в махаллинских сходах граждан организуют бесплатные краткосрочные курсы, направленные на повышение правовой грамотности и навыков председателей органов самоуправления.

Напомним, что Минюст в сотрудничестве с ННО «Мадад» организует юридические консультации для граждан в центрах госуслуг по всей республике.

образование