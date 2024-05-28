Сцена для концертов появилась на Стрелке в Нижнем Новгороде

Сцена для проведения концертов и других мероприятий появилась на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области.
«Пятачок» с амфитеатром расположился на фестивальной площади у мыса, недалеко от знаменитой надписи «Стрелка». На самой сцене можно увидеть карту Нижегородской ярмарки конца 19 века — в то время здесь располагались торговые ряды и множество других зданий, которые не сохранились до наших дней. Карта нанесена с помощью ручной фрезеровки и лазерной гравировки.
На этой сцене в летний период будут проходить различные концерты и другие мероприятия. Так, например, нижегородцы и гости города смогут насладиться программой «Соло на закате» в рамках фестиваля «Столица закатов». На зиму сцену будут демонтировать.
Знаковые места Нижнего Новгорода продолжают преображаться. Недавно начался капитальный ремонт в квартале церкви Трех Святителей — здесь расширят тротуары, сделают мостовую и освещение.