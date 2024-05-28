Сцена для концертов появилась на Стрелке в Нижнем Новгороде

«Пятачок» с амфитеатром расположился на фестивальной площади у мыса, недалеко от знаменитой надписи «Стрелка». На самой сцене можно увидеть карту Нижегородской ярмарки конца 19 века — в то время здесь располагались торговые ряды и множество других зданий, которые не сохранились до наших дней. Карта нанесена с помощью ручной фрезеровки и лазерной гравировки.