Суд признал банкротом экс-главу ростовского Капиталбанка

В отношении банкира введена процедура реализации имущества.
С заявлением о признании Осипова финансово несостоятельным в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов. Именно эта организация выступает конкурсным управляющим Капиталбанка после того, как банк лишился лицензии. Кредитное учреждение из Ростова перешло под управление АСВ в 2016 году.
По иску АСВ в реестр требований кредиторов Осипова включены требования на 717 млн рублей.
«В 2019 году суд привлек Осипова к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на срок 7,5 года. В 2022 году с экс-руководителя взыскан ущерб в пользу Капиталбанка в сумме более 717 млн рублей», — говорится в сообщении АСВ.
Капиталбанк был основан ростовскими предпринимателями в 1993 году. Долгое время его называли самым маленьким банком Ростовской области. Позже он перешел под контроль группы российских, латвийских и литовских бизнесменов.