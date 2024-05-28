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Суд признал банкротом экс-главу ростовского Капиталбанка

Ростовская область, 28 мая 2024. DON24.RU. Бывший председатель правления ростовского Капиталбанка Сергей Осипов признан банкротом, сообщила пресс-служба госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Такое решение принял арбитражный суд Москвы.

В отношении банкира введена процедура реализации имущества.

С заявлением о признании Осипова финансово несостоятельным в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов. Именно эта организация выступает конкурсным управляющим Капиталбанка после того, как банк лишился лицензии. Кредитное учреждение из Ростова перешло под управление АСВ в 2016 году.

По иску АСВ в реестр требований кредиторов Осипова включены требования на 717 млн рублей.

«В 2019 году суд привлек Осипова к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на срок 7,5 года. В 2022 году с экс-руководителя взыскан ущерб в пользу Капиталбанка в сумме более 717 млн рублей», — говорится в сообщении АСВ.

Капиталбанк был основан ростовскими предпринимателями в 1993 году. Долгое время его называли самым маленьким банком Ростовской области. Позже он перешел под контроль группы российских, латвийских и литовских бизнесменов.