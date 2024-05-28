Суд признал банкротом экс-главу ростовского Капиталбанка

«В 2019 году суд привлек Осипова к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на срок 7,5 года. В 2022 году с экс-руководителя взыскан ущерб в пользу Капиталбанка в сумме более 717 млн рублей», — говорится в сообщении АСВ.