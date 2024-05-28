Свердловские школьники сдают самый массовый ЕГЭ — по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных экзаменов для получения аттестата за 11 класс. Кроме того, его результаты требуются при поступлении в вуз на любое направление. Кардинальных изменений в контрольно-измерительных материалах по русскому языку в этом году нет. Экзаменационная работа длится 3,5 часа и состоит из 27 заданий. Среди них сочинение и задания на проверку знания правил современного русского языка: орфоэпические, лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические нормы. Для получения документа о завершении среднего образования школьникам необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Свои результаты участники сегодняшнего экзамена узнают не позднее 13 июня.