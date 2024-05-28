Свердловские школьники сдают самый массовый ЕГЭ — по русскому языку

Свердловские выпускники 28 мая сдают самый массовый государственный экзамен. Участниками ЕГЭ по русскому языку стали порядка 17 тысяч человек. Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов лично проверил проведение госэкзамена на базе екатеринбургской гимназии № 13.
«Для системы образования такие мероприятия являются своего рода экзаменом, ведь мы проверяем свои технические возможности, компетенции организаторов пунктов проведения экзамена и экспертов предметных комиссий. Наша задача — обеспечить равные комфортные условия для всех выпускников, которые сегодня сдают один из важнейших экзаменов в своей жизни», — сказал Юрий Биктуганов.
ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных экзаменов для получения аттестата за 11 класс. Кроме того, его результаты требуются при поступлении в вуз на любое направление. Кардинальных изменений в контрольно-измерительных материалах по русскому языку в этом году нет. Экзаменационная работа длится 3,5 часа и состоит из 27 заданий. Среди них сочинение и задания на проверку знания правил современного русского языка: орфоэпические, лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические нормы. Для получения документа о завершении среднего образования школьникам необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Свои результаты участники сегодняшнего экзамена узнают не позднее 13 июня.
Главным нововведением в процедуре ЕГЭ в этом году стало право участников на пересдачу одного из предметов по их выбору для улучшения результата. Напомним, о необходимости предоставить выпускникам такую возможность заявил Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе обращения с Посланием к Федеральному Собранию. Пересдать один из экзаменов можно будет 4 и 5 июля. При этом итоговый результат будет засчитываться именно со второй попытки.
Для участников ЕГЭ в Свердловской области в этом году подготовлено 183 пункта проведения экзамена, в том числе в учреждениях ГУФСИН, ОДКБ № 1, а также на дому. Все ППЭ оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами и расходными материалами. Особое внимание, с технической точки зрения, уделяется территориям, где свои коррективы могут внести природные условия. Все главы муниципалитетов организовали консолидированную работу коммунальных служб, чтобы в экстренном случае можно было довольно быстро перейти на резервные системы электроснабжения и не допустить технических сбоев. Для обеспечения безопасности во всех пунктах проведения экзамена присутствуют медицинские работники.