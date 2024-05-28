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Какой район Омска следующий останется без горячей воды летом?

В Омске грядет вторая очередь планового отключения горячей воды в рамках профилактических работ.

Источник: Reuters

Согласно графику «ОмскРТС», на сей раз вода пропадет на Левом берегу Омска, ее не будет две недели с 4 по 17 июня 2024 года.

Как указано в плане, водоснабжение отключат, в частности, в микрорайонах №№ 1, 2, 3, 4, Парковый, Звездный и Солнечный. Стоит отметить, что некоторые микрорайоны будут обезвожены не полностью, а частично.

Подача воды прекратится в 347 домах. Весь список домов под отключение можно посмотреть здесь. Перечень адресов составлен ресурсоснабжающей организацией и может измениться.

В настоящее время жителям около 700 домах Центрального округа не повезло остаться без горячей воды на две недели в холодную погоду.

ЖКХ