До +18° ожидается в Иркутске 29 мая

Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью в западных районах, днем по области местами порывы 15−20 м/с.
Температура ночью +5,+10°, при прояснении до +1°, днем +15,+20°, при облачной погоде +9,+14°, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде до +28°.
В Иркутске завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер восточный, юго-восточный с переходом днем на северо-западный 4−9 м/с, вечером порывы до 12 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +16,+18°.