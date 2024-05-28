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Новыми Почетными гражданами Перми стали Владимир Плотников и Александр Алымов

Решение о присвоении почетного звания принято на заседании гордумы.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали присвоение звания «Почетный гражданин города Перми» двум кандидатам. Почетное звание получили заслуженный тренер России и руководитель спортивных школ Киокушин Александр Алымов, а также депутат Владимир Плотников.

Звание присваивается за особые выдающиеся личные заслуги и исключительные достижения, способствующие развитию города, росту его авторитета в России.

Напомним, Владимир Плотников родился в Перми 21 декабря 1963 года. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Пермской городской думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 3. В декабре прошлого года пермского бизнесмена Владимира Плотникова наградили знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества».