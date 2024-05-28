Новыми Почетными гражданами Перми стали Владимир Плотников и Александр Алымов

Напомним, Владимир Плотников родился в Перми 21 декабря 1963 года. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Пермской городской думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 3. В декабре прошлого года пермского бизнесмена Владимира Плотникова наградили знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества».