Новыми Почетными гражданами Перми стали Владимир Плотников и Александр Алымов

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали присвоение звания «Почетный гражданин города Перми» двум кандидатам. Почетное звание получили заслуженный тренер России и руководитель спортивных школ Киокушин Александр Алымов, а также депутат Владимир Плотников.
Звание присваивается за особые выдающиеся личные заслуги и исключительные достижения, способствующие развитию города, росту его авторитета в России.
Напомним, Владимир Плотников родился в Перми 21 декабря 1963 года. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Пермской городской думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 3. В декабре прошлого года пермского бизнесмена Владимира Плотникова наградили знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества».