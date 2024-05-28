На холодном погодном фронте в Хабаровском крае без перемен

Люди замечали, что в этот день, 29 мая, почти везде зацветала рябина. По этой примете люди как раз и узнавали, что теплые дни окончательно установились и больше не будет никаких заморозков. Тем более, что предвестница холодных утренников — черемуха — уже отцветала. А еще издревле 29 мая считался одним из самых несчастливых дней в году, а потому знающие люди советовали провести его как можно более осторожно.