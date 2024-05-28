На холодном погодном фронте в Хабаровском крае без перемен

На погодном фронте у нас пока без перемен. Всё так же прохладно, особенно по ночам, временами идут дожди. Кажется, ничто не предвещает лета, а оно уже вот, на пороге! До него — рукой подать.
В Хабаровске 29 мая ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13, без осадков, на юге края на рассвете +3…+5 градусов, днем в Вяземском +13…+15, в Бикине +14… +16 и небольшой дождь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. А вот в Охотске, между прочим, температура выше. Там в среду ночью те же +4…+6 градусов, зато днем +19…+21 и без осадков! В Чегдомыне немного прохладнее, на рассвете ночью +3…+5, в послеобеденное время +12…+14 градусов. В Троицком в темное время суток +4…+6, днем +10…+12. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете +3…+5 градусов, днем воздух прогреется всего до +8…+10 градусов, пройдет небольшой дождь.
В Советской Гавани на рассвете +1…+3, после обеда воздух прогреется до +6…+8 градусов, ожидается небольшой дождь. В Николаевске-на-Амуре ночью от 0 до +2, днем +5…+7 градусов и тоже кратковременный дождь.
В Аяне ночью +1…+3 днем +10…+12 градусов и без осадков, но там холодный северный ветер. В селе имени Полины Осипенко по ночам еще от 0 до +2 градусов, днем +7…+9, и дождь, который не добавит тепла. В Чумикане те же ночные температурные значения от 0 до +2, днем +6…+8, без осадков.
Уровень Амура у Хабаровска продолжает падать, и составляет 61 сантиметр, температура воды 13,2 градуса.
Люди замечали, что в этот день, 29 мая, почти везде зацветала рябина. По этой примете люди как раз и узнавали, что теплые дни окончательно установились и больше не будет никаких заморозков. Тем более, что предвестница холодных утренников — черемуха — уже отцветала. А еще издревле 29 мая считался одним из самых несчастливых дней в году, а потому знающие люди советовали провести его как можно более осторожно.