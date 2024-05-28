Неделя индийского кино пройдет во Владивостоке

На сегодняшний день Индия является крупным в мире производителем кинофильмов, выпуская более 3 тысяч фильмов более чем на 50 языках. Эти фильмы несут миру идеи о мощи, с которой Индия рассказывает истории. В то время, когда хороший контент не знает границ, индийский контент вырывается за локальные пределы и становится глобальным.