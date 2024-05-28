Неделя индийского кино пройдет во Владивостоке

Неделю индийского кино: «Индийское лето» (16+) с 3 по 9 июня 2024 года в кинотеатре «Уссури» организует Генеральное консульство Индии во Владивостоке совместно с компанией «Индийские фильмы в России» и кинотеатром «Иллюзион».
На сегодняшний день Индия является крупным в мире производителем кинофильмов, выпуская более 3 тысяч фильмов более чем на 50 языках. Эти фильмы несут миру идеи о мощи, с которой Индия рассказывает истории. В то время, когда хороший контент не знает границ, индийский контент вырывается за локальные пределы и становится глобальным.
Неделя показа индийских фильмов во Владивостоке проводится впервые, и есть надежда, что благодаря Неделе индийского кино: «Индийское лето» больше индийских фильмов дойдет до более широкой аудитории в России, а дружеские связи между народами Индии и России станут крепче.
Неделя индийского кино — это возможность понять, что объединяет индийцев и русских посредством кино. Демонстрация современных индийских фильмов российской аудитории поможет ей расширить представление о яркой и многогранной культуре Индии.