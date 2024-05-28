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Неделя индийского кино пройдет во Владивостоке

Популярные фильмы покажут с 3 по 9 июня 2024 года в кинотеатре «Уссури».

Источник: Freepik

Неделю индийского кино: «Индийское лето» (16+) с 3 по 9 июня 2024 года в кинотеатре «Уссури» организует Генеральное консульство Индии во Владивостоке совместно с компанией «Индийские фильмы в России» и кинотеатром «Иллюзион».

На сегодняшний день Индия является крупным в мире производителем кинофильмов, выпуская более 3 тысяч фильмов более чем на 50 языках. Эти фильмы несут миру идеи о мощи, с которой Индия рассказывает истории. В то время, когда хороший контент не знает границ, индийский контент вырывается за локальные пределы и становится глобальным.

Неделя индийского кино начнется 3 июня с фильма «RRR» (18+) с его популярным треком Naatu Naatu, ставшим первой индийской песней, получившей «Оскар» (18+). Уважаемый премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что «эту песню будут помнить долгие годы». За этим фильмом последуют некоторые из самых популярных индийских фильмов, такие как «Викрам» (18+), «Патхаан» (18+), «Непохищенная невеста» (16+), «Бахубали: Начало» (18+), «Бахубали 2: Завершение» (18+) и «Пушпа: Восхождение» (16+).

Неделя показа индийских фильмов во Владивостоке проводится впервые, и есть надежда, что благодаря Неделе индийского кино: «Индийское лето» больше индийских фильмов дойдет до более широкой аудитории в России, а дружеские связи между народами Индии и России станут крепче.

Неделя индийского кино — это возможность понять, что объединяет индийцев и русских посредством кино. Демонстрация современных индийских фильмов российской аудитории поможет ей расширить представление о яркой и многогранной культуре Индии.

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