Более 23,6 тысячи выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку на Кубани. Самый массовый экзамен проводят 28 мая.
В Краснодарском крае подготовили 134 пункта проведения экзамена на базе школ. Еще 19 мест оборудовали на дому по медицинским показаниям выпускников.
Экзамен начнется в 10:00. Выпускники выполнят 27 заданий в двух частях. Экзамен продлится 3,5 часа. Выпускникам с ограниченными возможностями отводится 5 часов.
«Уверен, каждый выпускник справится с заданиями. Главное — верить в себя и свои знания. Пусть экзамен пройдет успешно и принесет заслуженные результаты», — пожелал глава региона Вениамин Кондратьев.
Одиннадцатиклассникам необходимо набрать не менее 24 баллов. Для аттестата с отличием потребуется не менее 70 баллов. Результаты станут известны не позднее 14 июня. Баллы выпускников разместят на сайте.
Экзаменационная кампания продлится до 5 июля.