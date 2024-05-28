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Более 23,6 тысячи выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку на Кубани

Губернатор Кубани пожелал выпускникам успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Источник: Комсомольская правда

Более 23,6 тысячи выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку на Кубани. Самый массовый экзамен проводят 28 мая.

В Краснодарском крае подготовили 134 пункта проведения экзамена на базе школ. Еще 19 мест оборудовали на дому по медицинским показаниям выпускников.

Экзамен начнется в 10:00. Выпускники выполнят 27 заданий в двух частях. Экзамен продлится 3,5 часа. Выпускникам с ограниченными возможностями отводится 5 часов.

«Уверен, каждый выпускник справится с заданиями. Главное — верить в себя и свои знания. Пусть экзамен пройдет успешно и принесет заслуженные результаты», — пожелал глава региона Вениамин Кондратьев.

Одиннадцатиклассникам необходимо набрать не менее 24 баллов. Для аттестата с отличием потребуется не менее 70 баллов. Результаты станут известны не позднее 14 июня. Баллы выпускников разместят на сайте.

Экзаменационная кампания продлится до 5 июля.

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