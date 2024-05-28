Сибирячка, снявшая свою встречу с медведем, рассказала о ней

Жительница Красноярска Татьяна Родионова засняла свою встречу с медведем в лесу рядом с дорогой в Назаровском районе края. Ролик быстро завирусился в соцсетях и Telegram-каналах. На видео женщина снимает медведя, вскрикивает, отчего зверь встаёт на задние лапы… Вскоре видео обрывается и оставляет вопрос: а чем всё закончилось?
К счастью, всё обошлось. Татьяна Родионова рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, как произошла её встреча с медведем, и какой урок из неё она извлекла.
Звук медведя напомнил дикого козла
Пенсионерка Татьяна Родионова живет в Красноярске. Однако на лето уезжает на малую родину в деревню Алтат Назаровского района. Там у нее домик, который достался ей от родителей.
Татьяна Николаевна часто ездит за рулем и периодически делает остановки по пути, чтобы полюбоваться природой. И вот во время одной из таких остановок вечером 26 мая она и встретила медведя.
«Я когда возвращалась, сделала пару остановок. Первая была в районе скважины — это такое живописное место. А вторая была рядом с местами, где косят сено. Ещё пару недель назад, проезжая там, видела, что было тускло, серо. А сейчас уже появились незабудки. Всё кругом голубое. Поле меняет цвет — это очень красиво», — рассказывает Татьяна.
И вот на этом месте примерно в 7 часов вечера она стала снимать на камеру телефона разные красивые цветы, черёмуху, порхающих уток.
«Как человек увлекающийся, то одно сниму, то другое. И вот вдруг слышу звук, напоминающий голос дикого козла, — рассказывает Татьяна. — Это был какой-то громкий и быстрый лай, похожий на крик… Думаю, перейду дорогу. А этот крик был близко. Перешла. Рядом машина стоит. Крик козлиный продолжается. Вдруг замечаю: кто-то там ходит. А ведь я знаю, дикий козёл или косуля, если заметят человека, то убегают. И мне любопытно стало, кто же там».
Встал на задние лапы, решил спугнуть
Шурша травой, Татьяна Николаевна подошла поближе и увидела что-то тёмное. Рядом трава, кустики небольшие… А за ними — медведь!
«Я сразу даже не поняла, что это медведь. У меня даже мысли такой не возникло. Но вот он выходит, и я вижу его всего. Понимаете, даже как-то страха не появилось», — продолжает Татьяна.
Любопытство и хобби взяли своё. Женщина достала телефон, включила камеру и стала снимать.
«Появилось, конечно, что-то такое страшненькое — медведь вальяжно и степенно расхаживает на четырёх лапах. Я то на него гляжу, то на машину, то на него, то на машину. А до автомобиля метров 15−20, до медведя, кажется более 20 метров было», — вспоминает женщина.
И тут медведь заметил, что за ним следят. А женщина, поняв это, вскрикнула: «О, медведь! Представляете, я вижу медведя!».
«Он так взглянул на меня, посмотрел. Видимо, у него возникла мысль отпугнуть меня. Он как встанет на задние лапы! Сразу жутко стало. Вскрикнула… Вот он постоял-постоял немного на задних лапах, а потом опустился на все четыре и пошёл в мою сторону. Тогда-то я и воскликнула: “Мама, я дура!”, — делится Татьяна Родионова. — Жизнь-то дороже всего!».
Примерно в этот момент видео обрывается. Женщина побежала к машине, когда медведь стал двигаться к ней.
«Села в машину, завела её. Включился регистратор. Я его навела на мишку, когда он через овраг перебирался. Мимо в это время ещё одна машина промчалась. Видимо, медведю звуки автомобилей не понравились. Он развернулся и обратно ушёл. А я — по газам! И быстренько уехала», — вспоминает она.
Получилось ли заснять медведя на регистратор, женщина ещё не знает, так не просматривала пока записи.
Любительница видеоблогинга
Татьяна Николаевна отметила, что медведя успела заснять, когда почти закончилась память на телефоне. Накануне она была на последнем звонке у внучки и много снимала на память.
Разные видео она выкладывает в своих соцсетях. Также у неё есть каналы на YouTube и Rutube. Правда, подписчиков пока маловато. Татьяна Николаевна рассказывает про интересные и живописные места. А еще она организовала целый домашний семейный музей, экспонаты которого использует в видеороликах.
«Собираю старинные вещи, которые по какой-либо причине выбрасывали. В роликах обыгрываю такие находки. Например, показываю, как раньше били масло маслобойкой, как раньше стирали с помощью валька, щёлока. Из золы варили щёлок и стирали бельё. Как красили яйца луковой шелухой», — делится она.
Татьяна Николаевна — любительница активного отдыха. Ей очень нравится ходить в лес за ягодами, грибами, она собирает клюкву, чернику, бруснику и разные другие дары природы, любит выезжать во всякие живописные уголки Красноярского края и Хакасии. Она очень рекомендует посетить Ивановские озёра (Хакасия).
«Ивановские озёра — очень живописное место. Там настоящая красота. Озёра буквально переливаются одно в другое», — рассказывает Татьяна.
Для женщины всегда был самым любимым отдых с палаткой у костра, а не лежание в квартире перед телевизором. Даже по голосу слышно, что она очень активная женщина и очень жизнерадостная!
Медведь гулял по посёлку
Как пенсионерка убедилась на собственном опыте, в Назаровском районе и деревне Алтат высока вероятность встретить медведя. Буквально в прошлом году, по словам Татьяны, в её родной деревне зверь разгуливал прямо по улицам. Правда, тогда его никто не заснял. Иначе, как говорит женщина, была бы сенсация.
«Медведей стало много, особенно в последнее время. По какой-то причине они стали подходить ближе к селениям», — отмечает пенсионерка.
Так как она часто выезжает за ягодами, грибами, то стала задумываться, как обезопасить себя при походе в лес. А это встреча с медведем Татьяне Николаевне запомнится надолго.
«Впредь всё-таки так рискованно, наверное, не буду себя вести. Мне показалось, что этот медведь был более или менее спокойным. Возможно, потому что не был голодный и злой. Другой бы на его месте, может, увидел бы в человеке добычу и вперёд…», — говорит Татьяна Родионова.