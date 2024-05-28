Сибирячка, снявшая свою встречу с медведем, рассказала о ней

«Как человек увлекающийся, то одно сниму, то другое. И вот вдруг слышу звук, напоминающий голос дикого козла, — рассказывает Татьяна. — Это был какой-то громкий и быстрый лай, похожий на крик… Думаю, перейду дорогу. А этот крик был близко. Перешла. Рядом машина стоит. Крик козлиный продолжается. Вдруг замечаю: кто-то там ходит. А ведь я знаю, дикий козёл или косуля, если заметят человека, то убегают. И мне любопытно стало, кто же там».