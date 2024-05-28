Юбилей театра собрал звезд, которые начинали карьеру в Омске

В преддверии юбилея состоялась недельная ретроспектива самых любимых омичами спектаклей. Сегодня по красной дороже у входа в театр пройдут известные артисты, приехавшие поздравить коллег. Вечером дают юбилейный спектакль «Омское время».
Завтра произойдет еще одно знаковое событие — торжественное открытие мемориальной доски директору Омского театра драмы Мигдату Ханжарову, который возглавлял его с 1962 по 1988 год.
30 мая еще раз покажут юбилейный спектакль «Омское время». На сцену выйдет не только вся труппа, но многие из тех, кто в разное время украшал подмостки Омской драмы.
«Омское время» — спектакль, объединяющий трогательные воспоминания прошлого и сегодняшний день. Актерские импровизации и знаменитые «капустные» номера, театральные «небылицы», воспоминания и песни разных лет — своеобразное путешествие по времени, по закоулкам памяти, где переплетаются и грусть, и смех", — рассказали в региональном минкультуры.
В фойе театра открыта юбилейная выставка.