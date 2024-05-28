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Юбилей театра собрал звезд, которые начинали карьеру в Омске

Омский академический театр драмы отмечает 150-летие. Юбилей соберет популярных актеров, творческая карьера которых начиналась на омских подмостках. Это и Юрий Ицков, и Давид Бродский, и Николай Чиндяйкин, который завтра пообщается с поклонниками в рамках творческой встречи.

Источник: Российская газета

В преддверии юбилея состоялась недельная ретроспектива самых любимых омичами спектаклей. Сегодня по красной дороже у входа в театр пройдут известные артисты, приехавшие поздравить коллег. Вечером дают юбилейный спектакль «Омское время».

Завтра произойдет еще одно знаковое событие — торжественное открытие мемориальной доски директору Омского театра драмы Мигдату Ханжарову, который возглавлял его с 1962 по 1988 год.

30 мая еще раз покажут юбилейный спектакль «Омское время». На сцену выйдет не только вся труппа, но многие из тех, кто в разное время украшал подмостки Омской драмы.

«Омское время» — спектакль, объединяющий трогательные воспоминания прошлого и сегодняшний день. Актерские импровизации и знаменитые «капустные» номера, театральные «небылицы», воспоминания и песни разных лет — своеобразное путешествие по времени, по закоулкам памяти, где переплетаются и грусть, и смех", — рассказали в региональном минкультуры.

В фойе театра открыта юбилейная выставка.

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