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В Перми впервые пройдет парад трамваев

10 вагонов разных лет проедут по центральной улице города.

Источник: РИА "Новости"

В Перми впервые пройдет парад трамваев. Он состоится во время празднования Дня города — 12 июня. Мероприятие приурочено к 95-летию трамвайного движения в Перми.

10 трамвайных вагонов разных лет как пассажирских, так и служебных пройдут по улице Петропавловской в 12 часов дня. Жители и гости города увидят, как менялся городской электрический транспорт в Перми.

В настоящее время в столице Прикамья курсируют пять типов трамваев: Усть-Катавские 71−619 и 71−623 (в народе называемые «морковками»), белорусские БКМ 60102 и современные вагоны 71−911 («Львенок») и 71−934 («Лев») производства ООО «ПК “Транспортные системы”.