В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в машине на улице Зорге

Спасателей вызвали в Кировский район Новосибирска на улицу Зорге. Им сообщили, что там в припаркованной машине заблокировало ребенка. Мама двухлетнего малыша самостоятельно открыть авто не могла.
— Двери деблокированы. Ребенок 2022 г.р. передан матери, — сообщает МАСС.
Спасатели сняли на видео, как доставали ребенка. Дверь авто пришлось открывать при помощи специальных инструментов. Ребенка достали и передали матери. Помощь врачей ему не понадобилась.
Спасатели напоминают, родителям нужно быть внимательнее. Так, выходя из машины, нельзя оставлять ключи в замке зажигания.
— Если в салоне есть ребенок, и чтобы его взять на руки, вам нужно выйти из машины, то временно не закрывайте водительскую дверь, — сообщают спасатели.
А еще они советуют иметь при себе запасной комплект ключей от транспортного средства на случай ЧС.