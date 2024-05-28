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В Новосибирске двухлетний ребенок застрял в машине на улице Зорге

Его деблокировали спасатели.

Источник: МЧС РФ

Спасателей вызвали в Кировский район Новосибирска на улицу Зорге. Им сообщили, что там в припаркованной машине заблокировало ребенка. Мама двухлетнего малыша самостоятельно открыть авто не могла.

— Двери деблокированы. Ребенок 2022 г.р. передан матери, — сообщает МАСС.

Спасатели сняли на видео, как доставали ребенка. Дверь авто пришлось открывать при помощи специальных инструментов. Ребенка достали и передали матери. Помощь врачей ему не понадобилась.

Спасатели напоминают, родителям нужно быть внимательнее. Так, выходя из машины, нельзя оставлять ключи в замке зажигания.

— Если в салоне есть ребенок, и чтобы его взять на руки, вам нужно выйти из машины, то временно не закрывайте водительскую дверь, — сообщают спасатели.

А еще они советуют иметь при себе запасной комплект ключей от транспортного средства на случай ЧС.