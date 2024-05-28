Отец ребенка с СМА из Екатеринбурга устроил пикет у здания Минздрава в Москве

«Ситуация по обеспечению жизненно необходимым лекарством не меняется. Родители выполнили все условия Минздрава, ребенку провели осмотр 25 апреля 2024 года, положительная динамика зафиксирована, нежелательных явлений нет. Очередной консилиум, который предлагает Минздрав — это издевательство над ребенком. Сегодня у Димы день рождения. Так получилось, что в этот день Дима борется за Мишу», — отметила Яна Бахтина.