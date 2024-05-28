Жителей Красноярска просят не срывать краснокнижные жарки в Гремячей гриве

Жителей Красноярска просят не рвать краснокнижные жарки в «Гремячей гриве». Об этом сообщается в соцсетях экопарка.
«В экопарке расцвели жарки, занесённые в Красную книгу. Поэтому их категорически нельзя срывать», — пишут в соцсетях «Гремячей гривы».
Любоваться ими можно, фотографировать можно, но не нужно срывать.
«Любуйтесь, фотографируйте, но не рвите цветы. Берегите окружающую нас природу», — обращаются к жителям представители экопарка.
Отметим, что научное название этих цветов — купальница азиатская, более известно как жарки. Занесены в Красную книгу в ряде регионов.
Ранее сообщалось о том, как выбрать цветы для букета и сохранить их свежесть.