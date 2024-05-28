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Жителей Красноярска просят не срывать краснокнижные жарки в Гремячей гриве

В экопарке призывают беречь природу и не срывать жарки.

Источник: Экопарк "Гремячая грива"

Жителей Красноярска просят не рвать краснокнижные жарки в «Гремячей гриве». Об этом сообщается в соцсетях экопарка.

«В экопарке расцвели жарки, занесённые в Красную книгу. Поэтому их категорически нельзя срывать», — пишут в соцсетях «Гремячей гривы».

Любоваться ими можно, фотографировать можно, но не нужно срывать.

«Любуйтесь, фотографируйте, но не рвите цветы. Берегите окружающую нас природу», — обращаются к жителям представители экопарка.

Отметим, что научное название этих цветов — купальница азиатская, более известно как жарки. Занесены в Красную книгу в ряде регионов.

Ранее сообщалось о том, как выбрать цветы для букета и сохранить их свежесть.

экология