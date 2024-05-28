Вафельную разметку проложат на перекрестках Воронежа

Напомним, что знак горизонтальной разметки 1.26 — это разметка в виде желтых ромбов, которая наносится на пересечении дорог. Ее наносят на тех участках, где часто образуются заторы. Она предназначена для того, чтобы обозначить место, где нельзя останавливаться более 5 секунд, такие участки контролируют камеры видеонаблюдения. Автолюбители должны проехать вафельную разметку как можно быстрее, штраф за задержку на ней ­1000 рублей.