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Британские гранаты образца 1915 года нашли во дворе дома в Иркутске

Накануне сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что на территории одного из частных домов на улице Пржевальского в Ленинском районе Иркутска местные жители обнаружили предметы, визуально похожие на гранаты.

Источник: Управление Росгвардии по Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области, взрывотехники по указанному адресу и провели осмотр находок, которые оказались британскими боевыми осколочными гранатами Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Такие боеприпасы использовались во времена Первой мировой войны. Это одна из первых гранат, которые в своём вооружении использовала британская армия.

Поскольку боеприпасы пролежали в земле долгое время, имели деформации и представляли реальную опасность для людей, специалисты ОМОНа с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли гранаты на специальный полигон. Там боеприпасы были уничтожены.