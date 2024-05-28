Британские гранаты образца 1915 года нашли во дворе дома в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области, взрывотехники по указанному адресу и провели осмотр находок, которые оказались британскими боевыми осколочными гранатами Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Такие боеприпасы использовались во времена Первой мировой войны. Это одна из первых гранат, которые в своём вооружении использовала британская армия.