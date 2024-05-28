В школах Узбекистана появятся классы с уклоном на изучение права

Это одна из мер в рамках организации системы образования «школа — лицей — техникум — университет», которая будет внедрена для подготовки квалифицированных юридических кадров.
В образовательных учреждениях также начнут проводить месячники правовых знаний. Кроме того, с начала учебного года 2024/2025 в школах будут проводиться предметные олимпиады «Знаток права» среди учащихся и конкурс «Лучший преподаватель права» среди педагогов.
На базе юридических техникумов Наманганской и Самаркандской областей будут созданы академические лицеи Ташкентского государственного юридического университета. Их одаренных выпускников будут принимать в вузы по направлению «юриспруденция» на основе собеседования без тестовых испытаний.
В рамках реализации указа будут образованы Институт переподготовки и повышения квалификации юридических кадров при Министерстве юстиции и Институт анализа законодательства и оценки регуляторного воздействия.
Для повышения правовых знаний молодежи появится также бесплатная онлайн-школа правовой грамотности.
Напомним, что активную работу по правовому воспитанию будут также проводить в махаллях.