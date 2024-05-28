В школах Узбекистана появятся классы с уклоном на изучение права

В образовательных учреждениях также начнут проводить месячники правовых знаний. Кроме того, с начала учебного года 2024/2025 в школах будут проводиться предметные олимпиады «Знаток права» среди учащихся и конкурс «Лучший преподаватель права» среди педагогов.