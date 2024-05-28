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В школах Узбекистана появятся классы с уклоном на изучение права

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В школах Узбекистана появятся специальные «правовые классы» и начнут углубленно изучать правовые предметы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Это одна из мер в рамках организации системы образования «школа — лицей — техникум — университет», которая будет внедрена для подготовки квалифицированных юридических кадров.

В образовательных учреждениях также начнут проводить месячники правовых знаний. Кроме того, с начала учебного года 2024/2025 в школах будут проводиться предметные олимпиады «Знаток права» среди учащихся и конкурс «Лучший преподаватель права» среди педагогов.

На базе юридических техникумов Наманганской и Самаркандской областей будут созданы академические лицеи Ташкентского государственного юридического университета. Их одаренных выпускников будут принимать в вузы по направлению «юриспруденция» на основе собеседования без тестовых испытаний.

В рамках реализации указа будут образованы Институт переподготовки и повышения квалификации юридических кадров при Министерстве юстиции и Институт анализа законодательства и оценки регуляторного воздействия.

Для повышения правовых знаний молодежи появится также бесплатная онлайн-школа правовой грамотности.

Напомним, что активную работу по правовому воспитанию будут также проводить в махаллях.

образование