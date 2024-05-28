День города Пермь 2024: программа праздничных мероприятий 12 июня

Рассказываем, какие праздничные события пройдут в День города в Перми 12 июня 2024, и публикуем полную программу мероприятий.
В 2024 году праздничные мероприятия в День города в Перми пройдут под эгидой Года Семьи и общим слоганом «Когда мы вместе — все реально!». Акцент сделан на разнообразную программу в каждом районе города.
Центральными площадками празднования Дня города 12 июня в Перми станут эспланада и набережная Камы. Программа праздника объединит около 60 мероприятий во всех районах города. В расписании мероприятий главными событиями станут парад трамваев, концертная программа «Энергия жизни» и праздничный салют. Публикуем подробную программу праздничных мероприятий в День города 2024 в Перми.
Программа праздничных мероприятий в День города Перми 11 июня 2024
В 2024 году традиционно общегородские культурно-массовые праздничные мероприятия начнутся 11 июня со встречи Дня города Перми.
В 23.00 пройдет символическая встреча Дня города. Одним из персонажей своеобразного исторического экскурса станет сам основатель Перми. Во время мероприятий работать интерактивные площадки, а также состоится вручение памятных сувенирных медалей.
Место проведения: сквер имени Василия Татищева.
Программа праздничных мероприятий в День города Перми 12 июня 2024
С 11.00 до 12.00 — торжественная церемония открытия плит на Аллее Доблести и Славы.
Место проведения: Центральный квартал городской эспланады.
С 11.30 до 22.00 — большой праздничный концерт «Мы одна семья!». На главной сцене выступят творческие коллективы Перми и Екатеринбурга. Почти 500 вокалистов на «Большом хоровом соборе» исполнят самые известные песни Евгения Крылатова.
Место проведения: 68 квартал эспланады, площадь перед зданием краевого Заксобрания.
12.00 — пройдет открытие парада трамваев, посвященного 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми. По улице Петропавловской проследует колонна из 10 единиц служебных и пассажирских вагонов разных лет.
Место проведения: улица Петропавловская.
С 12.30 до 21.00 — праздничный детский концерт. Свое искусство представят детские творческие коллективы учреждений культуры и досуга. А вечером пермские ди-джеи сыграют свои лучшие сеты.
Место проведения: центральный квартал эспланады в Перми.
С 12.00 до 20.00 — будут работать интерактивные программы для посетителей всех возрастов.
Место проведения: променадная часть набережная реки Камы.
Место проведения: ДК им. Солдатова" (Комсомольский проспект, 79).
21.00 — состоится выступление Заслуженного артиста России, певца, гитариста, композитора и поэта Игоря Саруханова.
Место проведения: площадь перед зданием краевого Заксобрания.
23.30 — праздничный семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы.
Место проведения: акватория реки Камы у Коммунального моста.
Программа праздничных мероприятий в День города 12 июня 2024 в разных районах Перми
Кировский район
С 12.00 до 18.00 — концертная программа, посвященная Дню России и Дню города, состоится в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106).
Индустриальный район
С 14.00 до 17.00 — концертная программа, посвященная Дню России и Дню города, состоится в саду имени В. Л. Миндовского (ул. Мира, 9).
Орджоникидзевский район
С 14.00 до 15.00 — концертная программа, посвященная Дню России и Дню города, запланирована в парке культуры и отдыха имени А. П. Чехова (ул. Репина, 20).