Сергей Кравчук подвел итоги городского конкурса «Хабаровск — территория лучших»

«Школьников Хабаровска отличает неутолимая тяга к знаниям и развитию. Вы большая команда нашего любимого города, в которую входят ваши учителя и родители. Мы все вас поддерживаем и желаем удачи во всех начинаниях!», — отметил председатель Хабаровской городской Думы Андрей Белоглазов.