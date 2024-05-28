Мэр краевой столицы Сергей Кравчук подвел итоги городского конкурса «Хабаровск — территория лучших». Мероприятие проводится третий год и стало продолжением популярной среди школьников акции «Пятерки любимому городу», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Участники конкурса в течение учебного года представляли свои достижения в различных направлениях учебной и внеурочной деятельности.
В конкурсе приняли участие 249 обучающихся 2−11-х классов из 40 общеобразовательных учреждений города. Соревнования проводились между участниками в 10-ти возрастных группах. Баллы за каждый вид деятельности суммировались, в результате чего были определены 50 самых успешных школьников-победителей.
«Администрация города совместно с правительством делает многое, чтобы дети нашего города получали качественное образование. Строятся и ремонтируются школы, организуются рабочие пространства, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. — Дорогие ребята, мы гордимся вами! За этот учебный год вы проделали большую работу. Благодарю хабаровчан, которые воспитали умных, творческих детей, настоящих патриотов».
Акция проходила по трем номинациям: «Лидер-ученик», «Лидер-класс», «Лидер — общеобразовательное учреждение».
В мероприятии приняли участие 66 общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города.
По итогам акции определены 20 победителей в номинации «Лидер-ученик» (их наградили планшетными компьютерами), 1 победитель в номинации «Лидер-класс» (ребятам подарили экскурсионную поездку в Москву), 1 победитель и 2 призера в номинации «Лидер — общеобразовательное учреждение» (учебным организациям вручили сертификаты на укрепление материально-технической базы (интерактивное оборудование): 1-е место — 350 000 ₽; 2-е место — 250 000 ₽; 3-е место — 150 000 ₽).
«Школьников Хабаровска отличает неутолимая тяга к знаниям и развитию. Вы большая команда нашего любимого города, в которую входят ваши учителя и родители. Мы все вас поддерживаем и желаем удачи во всех начинаниях!», — отметил председатель Хабаровской городской Думы Андрей Белоглазов.