Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях

В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером 23 мая. Из-за порывов на сетях 24 мая без воды все еще оставались два поселка — Новоозерное и Мирный.