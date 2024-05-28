Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях

«Абонентам, производящим расчеты по показаниям приборов учета, размер платы за услугу будет снижен на 15 процентов за май», — сказано в сообщении.
Для абонентов, производящих расчеты за услуги по нормативу, плата за указанный период взыматься не будет.
Уточняется, что перерасчет будет проведен автоматически — подавать заявления для этого нет необходимости.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Из-за аварий на сетях сроки возобновления водоснабжения затянулись. Вода начала поступать жителям Евпатории только вечером 23 мая. Из-за порывов на сетях 24 мая без воды все еще оставались два поселка — Новоозерное и Мирный.