«Обзывали жирной из-за фото с животом»: вся правда о судьбе участницы «Беременна в 16» из Владивостока

С момента, как на экраны вышел выпуск «Беременна в 16» (16+) с Полиной Устименко, прошло уже три года. За это время девушка обзавелась крепкой фан-базой (не секрет, что экс-участницы преуспевают в блогинге), в семье появился второй малыш, супруг открыл свою тату-мастерскую. К сожалению, прибавилось и недоброжелателей. О раннем материнстве, хейтерах, переменах в отношениях и разочаровании в блоге девушка рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Отголоски шоу «преследуют» девушку до сих пор. Оно и неудивительно. Полина стала первой участницей из Владивостока, ранее съемочная группа не приезжала в приморскую столицу. Хоть в городе и живет более 600 тысяч человек, тут особо не спрячешься. Популярность буквально свалилась на голову. Молодую маму стали узнавать на улицах, а в соцсетях прибавилось подписчиков. Сейчас их более 200 тысяч.
«Шоу дало огромный старт в медийности. Я рада, что большинство подписчиков оказались адекватными людьми, наш выпуск считают одним из самых добрых и спокойных. Да, еще и называют скучным, не было измен, драк, ссор из-за алкоголя и расставаний, к чему привыкли зрители передачи. Кстати, я до участия в программе не смотрела ни один выпуск, да и сейчас не смотрю. А с другими участницами не общаюсь. Несколько раз со мной связывались, но только по вопросам рекламы».
Начало проекта
Полина и ее супруг Владимир взяли на себя всеобщее внимание. За отношениями влюбленных следили тысячи пар глаз. Но даже спустя столько лет ребята транслируют пример хорошей семьи. А ведь изначально никто из них даже не думал, что когда-нибудь примет участие в подобных съемках.
«Я забеременела в 17 лет. Друзья шутили, что пора бы мне на телевидение на эту самую передачу. Дошутились — со мной связался продюсер телеканала “Ю” и пригласил стать участницей шоу “Беременна в 16”. Конечно, же озвучили гонорар, предложили оплатить роды. Но меня, честно, больше всего привлек тот факт, что обо мне узнают. Я мечтала развивать соцсети и понимала — это мне принесет популярность. Я поговорила с Вовой, он сначала отнесся скептически, но потом согласился. Родители поддержали идею».
Началась череда онлайн-кастингов. И, надо же, отказ. Да, о паре из Владивостока мог никто и не услышать. Полина показалась продюсерам зажатой и скромной, но затем прошло еще одно «собеседование», и ее кандидатуру утвердили.
Вся правда о съемках шоу
«Это не иначе как судьба. Мы действительно показали себя спокойной, здравомыслящей парой. Все прекрасно понимали, что выпуск выйдет без скандалов и интриг, но этим мы и зацепили аудиторию. Серия с нашим участием побила количество подписчиков в сезоне. Некоторые моменты пришлось переиграть для шоу. Например, когда я говорила в серии о беременности Вове, он, якобы, вспылил, стал меня отчитывать — в реальной жизни такого не было».
Не у всех участниц жизнь сложилась также хорошо, как у нашей героини. Многие развелись с отцами своих детей, а кого-то и вовсе лишили родительских прав. Полина считает, что не все подростки могут взять на себя ответственность воспитывать своих же детей.
Отбивает желание становиться мамой?
Хоть девушка и была участницей проекта, ей кажется, что шоу скорее отбивает желание становиться мамой в раннем возрасте.
«Не стоит смотреть это ради шуток и смеха. У кого-то материнство выпадает на очень тяжелый период жизни. Все эти скандалы, интриги [об эпизодах шоу — Прим. ред.] вызывают лишь негатив и нацелены на развлечение аудитории, а не на сексуальное просвещение. Многие так остро реагируют на раннюю беременность, хотя это была всегда, просто не афишировалась. Бабушка родила моего папу, когда ей было 16 — меня никто в семье не осуждал. Ранняя беременность — это не приговор. Это нормально. Но в рамках шоу, я считаю, перебарщивают и выставляют участниц не будущими мамами, а посмешищем. Не всегда, но это есть. С другой стороны, на то оно и шоу».
Полина признается, с ней разговаривали на тему контрацепции, но какому подростку будет комфортно обсуждать свою половую жизнь с мамой или папой? Для девушки на тот момент беременность была самым большим страхом, увидев две полоски на тесте, у Полины всплыли мысли об аборте…
«Я ведь собиралась поступать в колледж. Вроде бы всю жизнь “расписала”, а тут ребенок. Так переживала, а как мне его обеспечивать? Что я дам этому человечку? Но я ни дня не пожалела о том, что стала мамой. Еще и дважды. Я не буду врать, что материнство — это легко. Я пропала из блога, декрет отнимает множество сил. Но хочу и дальше зарабатывать благодаря соцсетям. Сейчас, правда, очень устала. Спасибо поддержке родителей и мужа. Вова занимается искусством татуировки. Открыл свой салон и мечтает стать известным музыкантом, я в него верю».
Как изменились отношения
Пара вместе пять лет, за это время произошло многое. Двум людям из разных семей, где свои правила и обычаи, тяжело было найти золотую середину в отношениях. Но сейчас любовь похожа на тихую гавань, в которой если и начинается шторм, то быстро утихает. Влюбленные, судя по словам Полины, наконец-то научились не только слушать, но и слышать друг друга.
Пока супруг занимается бизнесом, девушка зарабатывает на рекламе в соцсетях. На учебу, признается, времени нет, поэтому она не подала документы в колледж. Каждую свободную минуту уделяет сыновьям. Однако блогер уже прошла два курса по продвижению соцсетей. Чек внушительный — 500 тысяч рублей каждое. Это принесло свои плоды, но вот во второй раз она разочаровалась.
Обратная сторона популярности
«Первое наставничество длилось 2.5 месяца, мне очень понравилось. А вот во второй раз наткнулась не на самого опытного специалиста. Мы разошлись на плохой ноте. Я считаю, что эти знания, доступные любому в интернете, не стоят таких денег. Развитие блога принесло свои плоды. Подписчиков стало больше, жаль, что с ними пришли и хейтеры. Во время второй беременности, кто-то выложил мои фото с животом в какой-то паблик. Написали: “А ведь ей всего 16”, хотя мне уже было 21. Полились оскорбления, что я легкого поведения, жирная, глупая и так далее. Представьте какого это читать с ребенком под сердцем? Больше я в комментарии стараюсь не заходить».
Даже в соцсетях сейчас девушка появляется куда меньше. Жалуется на здоровье, но подробности не раскрывает. К тому же, навалились проблемы в семье, именно в кругу родных, а не в отношениях.
Число друзей тоже уменьшилось — с подругой из выпуска шоу Полина больше не общается, так уж вышло. С больше частью людей, которые окружали пару, ни Полина, ни Вова больше не общаются — поменялись интересы. Как у многих, реальная взрослая жизнь внесла свои коррективы, но молодая мама не унывает.
Есть и приятные новости, появился еще один малыш: мать Полины тоже родила ребенка — девочку. Теперь у блогера уже есть две сестренки.
В планах расти в доходе, возможно, переехать в Москву. Три месяца супруги жили с детьми в Таиланде, но поняли, что тянет домой. Поэтому, если и уезжать из Владивостока, только в другой уголок родной страны. А пока что Полина с Вовой продолжают идти к своим мечтам здесь — в их родном городе у моря.