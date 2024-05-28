«Обзывали жирной из-за фото с животом»: вся правда о судьбе участницы «Беременна в 16» из Владивостока

«Не стоит смотреть это ради шуток и смеха. У кого-то материнство выпадает на очень тяжелый период жизни. Все эти скандалы, интриги [об эпизодах шоу — Прим. ред.] вызывают лишь негатив и нацелены на развлечение аудитории, а не на сексуальное просвещение. Многие так остро реагируют на раннюю беременность, хотя это была всегда, просто не афишировалась. Бабушка родила моего папу, когда ей было 16 — меня никто в семье не осуждал. Ранняя беременность — это не приговор. Это нормально. Но в рамках шоу, я считаю, перебарщивают и выставляют участниц не будущими мамами, а посмешищем. Не всегда, но это есть. С другой стороны, на то оно и шоу».