«Они опасны на дороге»: нижегородский эксперт оценил идею о штрафах

Таких учителей и шашечников достаточно много. И то, что на это обращают внимание, это абсолютно правильный вектор, и действительно с этим нужно бороться. Что касается неприятного момента, это — правоприменительная практика. Вот здесь проблемы есть. То есть надо понимать, что такие маневры в основном происходят в потоке. Это значит, что на камеру фиксировать такие моменты технически крайне сложно. То есть если мы говорим, допустим, о том, что едет какой-то специальный автомобиль, либо едет просто автомобиль с видеорегистратором, и водитель с этого видеорегистратора, увидев вот такой манёвр и зафиксировав это на этот регистратор через специальное приложение, либо ещё как-то отсылает этот материал в ГИБДД, и тогда водителя, который нарушает ПДД, привлекают к ответственности. Да, технически это реализуемо. Но если мы говорим именно о какой-то государственной системе регулирования, то есть мониторинга, то здесь есть проблемы. Должны быть какие-то специалисты в службе мониторинга дорожной ситуации. Могут возникать вопросы, а что считать опасным вождением? Если я включил поворотник, перестроился с ускорением или без такового например. Но что касается непосредственно самого направления, абсолютно поддерживаю. Действительно, эти люди опасны на дороге и создают нервозность и ситуацию, которая может привести к ДТП.