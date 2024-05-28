Эстрадная певица Лариса Долина записала песню о Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Фонд Нонны Гришаевой в соцсети.
Песня была создана на одном из трех нижегородских спектаклей «Лучший город земли» в апреле и победила в народном голосовании. Лариса Долина записала ее 12 мая: «Здесь чудесно живется, в полный голос поется… “.
«Итог совсем скоро опубликуем и подарим источнику вдохновения — городу и его жителям», — сообщают представители фонда.
Песню для Казани запишет Алсу. Также будет записан народный гимн Москвы.