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Лариса Долина записала песню о Нижнем Новгороде

Текст народного гимна столицы Поволжья был выбран в апреле.

Источник: Reuters

Эстрадная певица Лариса Долина записала песню о Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Фонд Нонны Гришаевой в соцсети.

Песня была создана на одном из трех нижегородских спектаклей «Лучший город земли» в апреле и победила в народном голосовании. Лариса Долина записала ее 12 мая: «Здесь чудесно живется, в полный голос поется… “.

«Итог совсем скоро опубликуем и подарим источнику вдохновения — городу и его жителям», — сообщают представители фонда.

Песню для Казани запишет Алсу. Также будет записан народный гимн Москвы.

музыка