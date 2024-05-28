Особый противопожарный режим установили в самых северных территориях Приангарья

В документе уточняется, что особый противопожарный режим установлен в Бодайбо и Бодайбинском районе, а также в Катангском и Мамско-Чуйском районах. Причина — наступление периода особой пожарной опасности и прогноз неблагоприятных метеоявлений. На указанных территориях особый противопожарный режим будет действовать до 8 июля. В дальнейшем его действие могут продлить.
При особом противопожарном режиме устанавливаются ограничения на посещение гражданами лесов. Например, нельзя заходить в леса, если там зафиксировано возгорание 3 класса пожарной опасности и выше; запрещается также разводить в лесах костры, сжигать мусор, в том числе на территории дачных кооперативов. Помимо этого, запрещается готовить пищу на открытом огне или с использованием специальных приспособлений (например, мангалов). Исключение касается объектов общепита и специально отведённых мест в палаточных лагерях.
Во время действия особого противопожарного режима повышаются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Для физических лиц они могут достигать 50 тысяч рублей, для должностных — 90 тысяч рублей и для юрлиц — 1 миллиона рублей.
В Братске, Братском районе и других северных территориях Приангарья особый противопожарный режим ввели ещё 8 мая. На юге Иркутской области он действует с 3 мая.