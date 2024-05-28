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Особый противопожарный режим установили в самых северных территориях Приангарья

С 28 мая особый противопожарный режим установили ещё на нескольких территориях Иркутской области. Все они находятся на самом севере региона. Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Константин Зайцев. Документ размещён на портале правовой информации Иркутской области, передаёт ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

В документе уточняется, что особый противопожарный режим установлен в Бодайбо и Бодайбинском районе, а также в Катангском и Мамско-Чуйском районах. Причина — наступление периода особой пожарной опасности и прогноз неблагоприятных метеоявлений. На указанных территориях особый противопожарный режим будет действовать до 8 июля. В дальнейшем его действие могут продлить.

При особом противопожарном режиме устанавливаются ограничения на посещение гражданами лесов. Например, нельзя заходить в леса, если там зафиксировано возгорание 3 класса пожарной опасности и выше; запрещается также разводить в лесах костры, сжигать мусор, в том числе на территории дачных кооперативов. Помимо этого, запрещается готовить пищу на открытом огне или с использованием специальных приспособлений (например, мангалов). Исключение касается объектов общепита и специально отведённых мест в палаточных лагерях.

Во время действия особого противопожарного режима повышаются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Для физических лиц они могут достигать 50 тысяч рублей, для должностных — 90 тысяч рублей и для юрлиц — 1 миллиона рублей.

В Братске, Братском районе и других северных территориях Приангарья особый противопожарный режим ввели ещё 8 мая. На юге Иркутской области он действует с 3 мая.

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