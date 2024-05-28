Владивосток погряз в зловонной луже: коммунальщики устраняют мощный прорыв канализации

Иронично, что в это же время на другом конце города байдарочники зачем-то установили спортивную лодку прямо посреди пешеходной части Арбата. Кто-то говорит, что ребята готовятся к заплыву, другие утверждают, что молодые люди таким образом протестуют против массовых отключений водоснабжения в городе, а жители домов на улице Бородинской смеются, что им в текущей обстановке (буквально) байдарка совсем не помешала бы.