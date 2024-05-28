Владивосток погряз в зловонной луже: коммунальщики устраняют мощный прорыв канализации

«Бородинская возле Реми, течет канализация с кучей зловоний, дорогу перейти невозможно», — пишет телеграм-канал vdk_tiger_vladivostok.
Аналогичная ситуация, по словам жителей Владивостока, происходит в районе Дальхимпрома.
В пресс-службе КГУП «Приморский водоканал» сообщили, что причиной потопа стал засор на линии канализации. Предприятие уже направило специалистов аварийной службы в район Второй Речки для устранения проблемы. Предполагается, что работы по ликвидации ЧП будут завершены до конца сегодняшнего дня.
Иронично, что в это же время на другом конце города байдарочники зачем-то установили спортивную лодку прямо посреди пешеходной части Арбата. Кто-то говорит, что ребята готовятся к заплыву, другие утверждают, что молодые люди таким образом протестуют против массовых отключений водоснабжения в городе, а жители домов на улице Бородинской смеются, что им в текущей обстановке (буквально) байдарка совсем не помешала бы.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о причинах перекрытия участка трассы Владивосток — Уссурийск. Движение авто в сторону Уссурийска временно заблокировано из-за ДТП с фурой и малолитражкой.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.