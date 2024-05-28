Красноярцам представили визуальное оформление Дня города

Подробную программу власти обнародуют позже, пока же известны только некоторые форматы. Так, в пятницу, 7 июня, состоятся официальные мероприятия. Утром проведут церемонию открытия летнего сезона Трудового отряда главы города. Затем в парке 1 Мая заработают интерактивные площадки от молодёжных центров. В 12:00 на площади у главных городских часов состоится поднятие Флага города, следом — торжественное собрание в честь присвоения звания «Почётный гражданин города Красноярска». Вечерние праздничные мероприятия пройдут на площади Свердлов​а и на Центральной набережной.