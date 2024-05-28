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Красноярцам представили визуальное оформление Дня города

Администрация Красноярска показал визуальное оформление, которое будет использоваться при праздновании Дня города в этом году.

Источник: Reuters

На бело-синем баннере написано, сколько лет исполнится краевому центру — 396. А также изображен слоган «Большая семья в сердце России», который выбрали жители путем голосования.

Напомним, празднование дня рождения Красноярска в этом году пройдет с 7 по 9 июня. Лейтмотивом торжественных мероприятий станет тема семьи и семейных ценностей.

Подробную программу власти обнародуют позже, пока же известны только некоторые форматы. Так, в пятницу, 7 июня, состоятся официальные мероприятия. Утром проведут церемонию открытия летнего сезона Трудового отряда главы города. Затем в парке 1 Мая заработают интерактивные площадки от молодёжных центров. В 12:00 на площади у главных городских часов состоится поднятие Флага города, следом — торжественное собрание в честь присвоения звания «Почётный гражданин города Красноярска». Вечерние праздничные мероприятия пройдут на площади Свердлов​а и на Центральной набережной.

В субботу, 8 июня, красноярцев и гостей города будут развлекать на набережных Енисея. Сразу на трех пространствах развернутся различные локации общегородского проекта «ЯРкие берега». А в Татышев-парке будут работать площадки всероссийского передвижного фестиваля «VK-fest».

В воскресенье, 9 июня, гостей ждут на празднование в Озеро-парке «Октябрьский», в сквере Черёмушки, в парках «Солнечная поляна» и 400-летия Красноярска. А на набережных Енисея развернутся игровые и спортивные локации.

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