Климатолог Иошпа: в Ростовской области в начале июня будет +35

По словам климатолога, сильную жару в Ростовскую область принесете заток горячего воздуха с Казахстана и степей Калмыкии.
«С 1 июня начнется интенсивное потепление. В первую неделю месяца температура будет превышать +30 градусов. В отдельные дни жара может усилиться до +35 градусов», — отметил Иошпа.
В Ростове 1 июня в субботу днем до +31, облачно с прояснениями, в ночные часы +16. Далее температура воздуха начнет расти и уже 5 и 6 июня в донской столице днем ожидается жара до +33.
Также сильная жара с 30 мая начнется на севере региона в Вешенской и Казанской, днем будет выше +30, а после 4 июня -выше +33 +34 градусов.