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Климатолог Иошпа: в Ростовской области в начале июня будет +35

В Ростовской области с 1 июня ожидается аномальная жара до +35. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на климатолога Александра Иошпу.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 753 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

По словам климатолога, сильную жару в Ростовскую область принесете заток горячего воздуха с Казахстана и степей Калмыкии.

«С 1 июня начнется интенсивное потепление. В первую неделю месяца температура будет превышать +30 градусов. В отдельные дни жара может усилиться до +35 градусов», — отметил Иошпа.

В Ростове 1 июня в субботу днем до +31, облачно с прояснениями, в ночные часы +16. Далее температура воздуха начнет расти и уже 5 и 6 июня в донской столице днем ожидается жара до +33.

Также сильная жара с 30 мая начнется на севере региона в Вешенской и Казанской, днем будет выше +30, а после 4 июня -выше +33 +34 градусов.