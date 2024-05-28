Коммунальщики объяснили, когда в части Московского района Калининграда вернётся горячая вода

«С 24 мая в районе проведения капитального ремонта трубопровода произведено отключение горячей воды в связи с необходимостью проведения строительно-монтажных работ на тепловой магистрали. Информация об этом была передана в управляющие компании и размещена на подъездах домов для информирования жителей. Отключение продлится до 6 июня и не превысит установленный нормативом срок 14 дней», — говорится в сообщении.