Коммунальщики объяснили, когда в части Московского района Калининграда вернётся горячая вода

Часть Московского района Калининграда осталась без горячей воды, отключение продлится до первых чисел июня. Об этом сообщает МП «Калининградтеплосеть» во вторник, 28 мая.
«С 24 мая в районе проведения капитального ремонта трубопровода произведено отключение горячей воды в связи с необходимостью проведения строительно-монтажных работ на тепловой магистрали. Информация об этом была передана в управляющие компании и размещена на подъездах домов для информирования жителей. Отключение продлится до 6 июня и не превысит установленный нормативом срок 14 дней», — говорится в сообщении.
Коммунальщики ранее публиковали сроки отключения горячей воды по Машиностроительной, Судостроительной, У. Громовой, Дарвина, Батальной, Тихорецкой и др. Предполагалось, что перебои продлятся с 5 по 18 июня. Было принято решение в этот период переключить дома другой тепловой источник, что позволит не проводить двухнедельное отключение.
На прошлой неделе в Калининграде изменили график отключения горячей воды летом для части Московского района.