В Красноярском крае убрали из продажи книгу Остера

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Книгу Григория Остера «Вредные советы» убрали из продажи в местном магазине в Красноярском крае, у проверяющих возник вопрос только к иллюстрациям, а не к содержанию, сообщила журналистам собственник магазина Любовь Дерюшева.
Книгу «Вредных советов» предпринимательница приобрела у алтайского поставщика в одном экземпляре. По ее словам, у представителей прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям. На них были изображены сцены с оружием, виселицы, казни, летящий нож в спину педагога и другие сцены насилия.
«В книге не указан возраст, с которого дети могут её читать, а претензии к тексту и самому автору не высказывались. По требованию прокуратуры эту книгу я убрала с прилавка», — сказала Дерюшева.
«Вредные советы» — это популярный юмористический сборник стихов, созданный российским писателем Григорием Остером. В сборнике автор дает советы, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование таким «вредным советам» может привести к комичным или нелепым ситуациям.